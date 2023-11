Brusciano | residenti ostaggi | chiavi requisite e costretti a guardare lo spaccio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUna vita daa chiedere permesso per entrare e uscire di casa. E sotto gli occhi di adulti e bambini, lodi droga del gruppo Rega-Piacente. Questo sarebbe toccato, dentro lo stabile, aidi alcune palazzine nel Rione 219 di. Se ne parla nell’ordinanza di misura cautelare del gip Fabio Provvisier del tribunale di Napoli. Il provvedimento è stato eseguito oggi dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, coordinati dalla Dda di Napoli. Ha portato all’arresto di 35 persone, e a 6 divieti di dimora. Il giudice rileva “un metodo mafioso di”. Vale a dire “costringere i condomini che intendono accedere al palazzo in cui abitano a non possedere ledi apertura”. Oppure, per ...