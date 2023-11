Brighton | rinnovo di Evan Ferguson | niente clausola

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ilal lavoro per rinnovare: accordo con il calciatore irlandese per non inserire laIlsta per piazzare un colpo importante in prospettiva rinnovi. Come riportato da vari media britannici infatti, la squadra di De Zerbi è vicina a chiudere l’accordo per il prolungamento di contratto di. L’aspetto più importante è che la società è riuscita a non inserire unarescissoria per l’attaccante irlandese: chiunque voglia comparlo, dovrà accettare le condizioni dei Seagulls e l’attuale valutazione, secondo Transfermarkt, è di 65 milioni.