Brasile-Argentina | gli scontri allo stadio prima del trionfo di Messi & Co – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’ha battuto ilper 1 a 0 con una rete di Otamendi al 63? nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 al Maracana Stadium di Rio de Janeiro. L’Albiceleste ha così interrotto l’imbattibilità casalinga dei verdeoro nei match di preparazione della competizione. L’aveva perso invece la sua imbattibilità che durava dai Mondiali contro l’Uruguay nel turno precedente. I brasiliani invece finiscono al sesto posto nel girone e ora rischiano seriamente di non riuscire a qualificarsi per i Mondiali. La partita è iniziata con 30 minuti di ritardo a causa deglitra i tifosi argentini e la polizia brasiliana. L’agenzia di stampa Afp racconta che i giocatori dell’Albiceleste, tra cui Leo, sono andati sotto la curva dei tifosi per chiedere calma ...