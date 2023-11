Brasile-Argentina | è successo un Maracaná | scontri tra tifosi e 8 arresti

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov – Ci sono partite che promettono scintille: tra questeresta quella tra le più accese del panorama mondiale, sia in campo che fuori. Questa volta ilsi è rivelato un vero e proprio inferno, letteralmente: colpi di manganello e cariche contro le tifoserie che – solitamente divise – erano esplose ine tafferugli al momento degli inni nazionali.: inferno alIl match valido per le qualificazioni al mondiale 2026 tra, disputato allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, è iniziato con quasi mezz’ora di ritardo rispetto all’orario previsto (1.30 della notte in Italia) a causa deglitra i...

Dybala torna in Italia: 'Sorpreso per Scaloni, ora sono pronto per la Roma'

Paulo Dybala , insieme a Leandro Paredes, si è imbarcato per Roma da Buenos Aires dopo il ritiro con l'. Con l'Uruguay era in panchina, con ilin tribuna, ma poco importa: per lui l'importante, ora, è stare bene e far parte del gruppo. Soprattutto in serate come quella di ieri in ...

