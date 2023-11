Brasile-Argentina 0-1 | caos al Maracanà | scontri e polizia in campo

Leggi su fattidipaese

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – L’batte ilper 1-0 aldi Rio de Janeiro nel match delle qualificazioni ai Mondiali 2026 tra disordini, violenze e cariche della. L’incontro è iniziato con quasi mezz’ora di ritardo rispetto all’orario previsto (1.30 della notte in Italia) a causa degli incidenti tra i tifosi argentini (3 mila circa) e labrasiliana scoppiati al momento degli inni nazionali. Le due tifoserie non erano isolate, come solitamente accade, e l’intervento delle forze dell’ordine locali è stato estremamente violento, a colpi di manganellate e cariche. Gli stessi giocatori della nazionale campione del mondo sono andati sotto il settore ospite per provare a calmare la situazione, invitando ripetutamente labrasiliana alla calma. Dibu Martinez ha ...