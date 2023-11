Brad Pitt | il figlio Pax lo definisce uno str***o e una persona terribile in un post del 2020

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ildiha definito il padre 'unoe una' in undel, accusandolo di aver 'trasformato la vita della famiglia in un inferno'. Pax, uno dei figli di, ha definito l'attore "uno stronzo di prima categoria" e "un essere umano fottutamente orribile" in unpubblicato sui social media in occasione della Festa del Papà., 59 anni, condivide sei figli con l'ex moglie Angelina Jolie: Maddox, 22 anni, e Pax, 19 anni, le figlie Zahara, 18 anni, e Shiloh, 17 anni, e i gemelli Vivienna e Knox, 15 anni. Pax ha attaccato l'attore di Fight Club attraverso una foto diffusa sul suo account privato di Instagram tre anni fa, secondo quanto ...