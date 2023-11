Botta e risposta Guidi-Rossomando al Senato “Premier donna dà coraggio | ca**o come si fa a negare la realtà?” “Non usiamo termini da bar”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “Se abbiamo bisogno di esempi vincenti nelle donne, possibile che per la prima volta abbiamo un presidente del Consiglioe quasi sembra che abbia fatto dispetto a troppa gente? Ma non dàa milioni di donne sapere che per la prima volta c’è un presidente del Consiglio. Eh caz**,si fa ala?”. Così è intervenuto in Aula ilre di Civici d’Italia-Noi Moderati, Antoniodurante la discussione a Palazzo Madama sul ddl Roccella relativo al contrasto della violenza. Immediata la ripresa della presidente di turno, la dem Anna: “Ida usare in Aula non sono quelli che possiamo usare al bar“. “Ho usato provocatoriamente un simbolo fallico”, replica quindi il ...