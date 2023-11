Borsa | effetto Nvidia sul tech europeo A Milano torna a salire Mps Giù il petrolio dopo rinvio meeting Opec

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ilallargato dei Paesi produttori che si doveva tenere domenica slitta al 30 novembre. In rialzo i future Usa, anche in Europa prevale l'ottimismo sui mercati, nonostante i messaggi meno rassicuranti di Fed e Bce. Rimbalzano le banche milanesiche Moody's ha allineato giudizi al miglioramento dell'outlook del debito dell'Italia, giù i titoli oil

Borsa : Asia in ordine sparso - effetto mini - yen - Tokyo +0 - 95%

Piazza Affari - continua l'effetto Giambruno su Mediaset Il titolo traballa in Borsa dopo la bufera sui fuorionda

Una fake l'effetto Giambruno sul calo in Borsa di Mediaset

Energia: Reynders, sostegno Italia comunita' energetiche rafforza strategia Green Deal - 2

... la misura e' proporzionata, in quanto e' limitata al minimo necessario (in particolare, l'aiuto e' concesso a piccoli impianti e non supera il deficit di finanziamento); l'aiuto ha undi ...

Borsa: effetto Nvidia sul tech europeo, a Milano (+0,5%) torna a ... Borsa Italiana

Le prossime sfide dell’Asset Management. Come stare al passo con un Cash Collect

Si respira aria di M&A nel settore dell’Asset Management. Entro il 2027 il 16% dei gestori patrimoniali cesserà l’attività o verrà acquistato da un gruppo più grande.

Effetto Nvidia sul tech europeo, a Milano torna a salire Mps

Le Borse europee si muovono all'unisono e in prudente rialzo, guadagnando verso meta' seduta circa mezzo punto percentuale. Questo è sostenuto anche dai future positivi a Wall Street: +0,4% per Milano ...