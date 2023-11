Settimana Nazionale Nati per leggere - tutte le iniziative della Biblioteca di Borghetto

Borghetto S.S., le iniziative della biblioteca nell'ambito della Settimana Nazionale Nati per Leggere'

In occasione della Settimana Nazionale Nati per leggere ® ripartono le attività di promozione della lettura specifiche per l'età 0/6 anni, organizzate dalla Biblioteca Civica diS. Spirito, che è presidio NPL dal 2001. Mercoledì 22 novembre, la Biblioteca incontrerà i piccoli del Nido comunale F.lli Rosselli "Seconda stella a destra", ai quali proporrà l'incontro "...

Settimana Nazionale Nati per leggere: le iniziative della Biblioteca ... IVG.it

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative a Piacenza IlPiacenza

Borghetto S.Spirito domani la Biblioteca incontrerà i piccoli del Nido Rosselli

Borghetto S.Spirito domani la Biblioteca incontrerà i piccoli del Nido Rosselli, in occasione della Settimana Nazionale Nati per leggere ...

Borghetto, premiati i bambini che leggono di più

Leggere aiuta a crescere e fa sognare. Lo sanno i bambini dell’istituto Varatella di Borghetto, che nei giorni scorsi sono stati premiati dal Comune nell'ambito del progetto «Libriamoci» promosso dal ...