BOOM! Fedez verso Domenica In registrato

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 22 novembre 2023)L’amministratore delegato Rai Roberto Sergio aveva dato il via libera, dopo le tante, troppe, polemiche, per riaccoglierein Rai. Potevano sembrare parole di circostanza e, invece, troveranno inaspettatamente già concretezza. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi cheè pronto a tornare sulla tv pubblica. Dopo i fatti del Primo Maggio, la tumultuosa parentesi sanremese e a poche settimane dallo stop a Belve (la cui partecipazione era stata annunciata proprio da noi di DavideMaggio.it), il cantante è atteso su Rai1.sarà con ogni probabilità ospite diIn. La nota curiosa è che l’intervento dovrebbe registrarsiprossima in coda al tradizionale appuntamento con il programma di Mara Venier. Perchénon sarà in onda in ...