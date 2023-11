BOOM! Belen a Domenica In

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 22 novembre 2023)Rodriguez Ricordate il caso-Cattelan di settembre, quando l’argentina diede forfait all’ultimo a Stasera c’è Cattelan su Raidue, dove era attesa – e annunciata – ospite? DavideMaggio.it vi aveva anticipato che l’ex conduttrice Mediaset aveva avviato trattative per un’altra trasmissione Rai:In. L’intesa è ora raggiunta. Siamo in grado di confermarvi cheRodriguez sarà su Rai 1 da Mara Venier e l’ospitata avverrà, salvo forfait last minute, questa, 26 novembre. Un appuntamento diIn che si preannuncia particolarmente atteso sul fronte ospiti. Dopo avervi dato conto della presenza di Laura Pausini, che nella trasmissione non si vede da moltissimi anni, vi anticipiamo che nel salotto di Mara Venier siederà anche Antonio Albanese, attore, ...