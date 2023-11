Bologna | si ferma Orsolini per un risentimento alla coscia | verrà valutato nei prossimi giorni

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Riccardotiene in ansia il. Il giocatore, fa sapere la società, “ha accusato unai flessori dellasinistra e sarànei”. A questo punto pare in fortissimo dubbio la sua presenza in campo nella sfida che vedrà la squadra di Thiago Motta affrontare lunedì il Torino. Questa mattina, intanto, la squadra ha proseguito la preparazione con una seduta di allenamento con esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto. Differenziato sul campo per Oussama Al Azzouzi, terapie per Jesper Karlsson e Kevin Bonifazi. SportFace.