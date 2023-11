Bologna | che guaio | infortunio per Orsolini | è un dubbio contro il Torino

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Riccardoè uno dei calciatori più importanti dele le ultime prestazioni sono state di altissimo livello. La squadra continua la preparazione in vista del match di lunedìile la presenza dell’attaccante è a rischio. a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. “Questa mattina la squadra ha proseguito la preparazione adi lunedì prossimo con una seduta di allenamento con esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto. Differenziato sul campo per Oussama Al Azzouzi, terapie per Jesper Karlsson e Kevin Bonifazi. Riccardoha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra, il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni”.