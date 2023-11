Black out a San Rufo | derby a Sala Consilina sospeso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora non è stata scritta ancora la parola fine al primosalernitano in Serie A, che passerà ancor di più alla storia per la singolarità dell’evento che l’ha caratterizzato. Infatti, la gara è stata sospesa a 1.25 minuti dal termine sul punteggio di 3-1 per i padroni di casa dello Sportinge con la Feldi Eboli alla ricerca del gol con tanto di portiere di movimento. C’è stato il buio pesto, unout hala gara. Ad ora non si è conoscenza di come si evolverà questa singolare situazione, se la gara verrà recuperata interamente, se verranno giocati i minuti rimanenti o se ci sarà qualche altro scenario. Nel mentre le squadre dovranno proseguire con i loro impegni. La Feldi Eboli lascerà da parte il campionato e partirà per la Lettonia per ...