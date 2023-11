Black Mirror | rinnovata per una stagione 7

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 22 novembre 2023) È ufficiale: la serie distopicatornerà sulla piattaforma Netflix con una7. Ecco tutto ciò che sappiamo Ore di gioia per i fan di. La piattaforma streaming Netflix ha infatti deciso di rinnovare la serie creata da Charlie Brooker, per una nuova, settima. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla notizia diffusa da Variety. Non è finita Nonostante una sestanon proprio perfetta, Netflix ha deciso di non mollare la presa e continuare a credere in uno degli show di punta della piattaforma. Tralasciando alcune critiche, che vedevano la sestanon al livello delle precedenti, non si può negare che quest’ultima sia stata un successo di pubblico, per quanto riguarda il numero di visualizzazioni. La ...