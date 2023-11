Black Friday tra articoli contraffatti e siti web falsi | occhio alle truffe | ecco quali sono

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Con l’inizio della settimana delassisteremo purtroppo anche a un aumento delle. Qui di seguito alcuni consigli di David Eborne, head of financial crime di Revolut, su alcune tipologie di truffa a cui prestare attenzione. 1)web: i truffatori utilizzano la tecnologia più recente e avanzata per crearewebin modo che assomiglino esattamente ai retailer online autentici. Alcuni di questiinvieranno all’acquirente il prodotto che ha acquistato ma il loro vero obiettivo è quello di ottenere i dati personali e quelli della carta. 2) Vendita di: alcunivendonodi lusso come gioielli, ...