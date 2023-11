Binari sul Lungomare | la svolta | ecco la nota di Rfi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Tra il Comune di Salerno ed RFI sono intercorsi rapporti finalizzati a definire l’assetto proprietario delle volumetrie interessate dal progetto di realizzazione dei box interrati in Piazza Cavour sul, per le quali l’Amministrazione ha avanzato richiesta di acquisto. A seguito di tali interlocuzioni, RFI ha autorizzato la procedura di vendita. Allo stato attuale la società Ferservizi, per conto di Rete Ferroviaria Italiana, sta curando tutte le lavorazioni propedeutiche per la stipula dell’attorile di vendita. Sono in corso di rilascio i Certificati di Destinazione Urbanistica delle aree in parola”. È la risposta ufficiale con la quale Rete ferroviaria italiana chiarisce la sua posizione in merito all’intoppo burocratico che da mesi tiene fermo il cantiere per la realizzazione di box interrati in piazza ...