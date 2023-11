Biathlon | l’Italia maschile apre i provini per un ruolo da co-protagonista Qualcuno verrà scritturato?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tommaso Giacomel e Lukas Hofer a parte,delè dotata di una batteria di atleti che hanno in comune il tratto di essere venuti al mondo tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo. Sono dunque ancora giovani per i canoni attuali della disciplina. Pertanto non è peregrino sostenere che tutti abbiano margine di crescita. Quanto ampio esso sia e se mai l’ipotetica ascesa direaltà, è impossibile dirlo. Di sicuro, non mancano i cosiddetti “prospetti”. Fra di essi il più interessante resta Didier Bionaz, che di Giacomel era considerato il “gemello agonistico”, essendone coetaneo e avendo a lungo seguito un percorso parallelo a quello del trentino. Cionondimeno, nell’ultimo biennio le parabole dei due hanno diverto in maniera evidente. Uno ha “acceso il secondo stadio” e ha raggiunto la ...