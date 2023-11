Bergamo | lista d’attesa nel centro di recupero per uomini violenti | “Ma la consapevolezza è ancora poca”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 novembre 2023). La morte di Giulia Cecchettin ha scatenato un’onda di rabbia e commozione in tutto il Paese, riportando l’attenzione sui femminicidi aldel dibattito. A, in via Carlo Alberto 23, c’è il‘La Svolta’, che dal 2018 propone percorsi diperautori di violenza. “Per quegli– si legge sul sito dell’associazione – che vogliono intraprendere un percorso di cambiamento ed assumersi la responsabilità del loro maltrattamento fisico, psicologico, economico, sessuale e di stalking verso donne e figli”. A volte, per entrare, occorre mettersi in fila. “Laè di un mese e mezzo, due al massimo”, spiega Gian Arturo Rota, coordinatore dell’equipe di professionisti che segue queste ...