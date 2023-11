Bellizzi | tutto pronto per “Help Hope” | la Festa Diocesana dei Giovani

Leggi su zon

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “” è il titolo delladeiin programma sabato 25 novembre alle ore 19, al PalaBerlinguer di, organizzata dalla Consulta di Pastoralele e don Roberto Faccenda, Direttore della PG dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. “Ascoltare, brillare, non temere”: sono i tre verbi pronunciati da Papa Francesco nell’omelia tenuta a conclusione della Giornata mondiale della Gioventù, a Lisbona, ad agosto e sono anche le tre espressioni scelte come leitmotiv all’incontro ideato dalla Pastoralele. Ospiti di eccezione, il giornalista delle Iene Filippo Roma, noto per le sue inchieste contro il malcostume e impegnato nel sociale, nonchè il cantautore Leo Gassman, vincitore del Festival di Sanremo 2020 ...