Beatrice Luzzi attacca di nuovo Cesara Buonamici | “Perché li salva?”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Le tensioni non riguardano solo le dinamiche tra i concorrenti del Grande Fratello 2023., infatti, ha sollevato il suo disappunto nei confronti di. Nelle ultime ore, è tornata a parlare dell’argomento, facendo riferimento a ciò che è accaduto durante la puntata di lunedì del reality show. A oggi, sembra non sia ancora riuscita a superare la questione. Ad ascoltare le sue lamentele è stata Fiordaliso. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello 2023. GF 2023,si scaglia contro: il motivoricopre il ruolo di unica opinionista in questa edizione del Grande Fratello. Non si limita a ...