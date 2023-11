Bce in pressing | “Ritardi nella riforma del patto di stabilità sono rischiosi Recessione possibilità concreta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) I negoziati suldi“stanno provocando una significativa incertezza” e “l’incapacità” di trovare un accordo non solo ritarda “il necessario aggiustamento di bilancio e lo slancio verso riforme e investimenti”, ma “l’incertezza porterebbe probabilmente a ulteriori aumenti dei rendimenti e degli spread dei titoli di Stato, soprattutto per i Paesi che potrebbero non rispettare ildie crescita e trovarsi ad affrontare procedure di disavanzo eccessivo”. Questo il monito che la Banca centrale europea esprime nel sui rapporto sullafinanziaria. Ieri la Commissione Ue ha elencato i paesi euro che potrebbero incorrere in procedure sanzionatorie. Tra queste anche l’Italia, peraltro in nutrita compagnia visto che tra i paesi le cui leggi di bilancio non ...