Basket | Sassari perde in casa contro il Ludwigsburg in Champions League e cade all’ultimo posto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Brutta sconfitta pernella quarta giornata della fase a gironi della2023/2024 di. Al PalaSerradimigni, i ragazzi di coach Piero Bucchi non riescono ad arginare le offensive dele sono costretti ad arrendersi per 80-97. A causa di questo ko, la squadra sarda viene superata proprio dagli avversari odierni nella classifica del gruppo D e scala dunque in ultima posizione (con gli stessi punti del King Szczecin ma dietro alla squadra polacca per la sconfitta nello sdiretto). A fine partita il top scorer è Jayvon Graves con i suoi 20 punti, ma insono molto importanti anche i 14 punti e 6 assist di Desure Buie e la doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi di Eddy Edigin. Dall’altra parte, ...