Basket | Nba | Embiid non basta ai Sixers | Cleveland passa a Philadelphia all' overtime

(Di mercoledì 22 novembre 2023), 22 nov. -(Adnkronos) - ICavaliers (8-6) vincono 122-119 a(10-4) dopo un tempo supplementare nonostante la solita ottima prova tra inell'Mvp in carica Joelche segna 32 punti e strappa 13 rimbalzi, ma sbaglia il tiro della possibile vittoria al termine dei regolamentari. I Cavs ringraziono le ottime prove dei due lunghi titolari Evan Mobley (18 punti e 12 rimbalzi) e Jarrett Allen (26 punti e 13 rimbalzi), oltre a un fondamentale Darius Garland che guida i suoi con 32 punti e 8 assist.

