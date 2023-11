Basket | FIBA Europe Cup 2023 2024 | Varese chiude con un successo a Tbilisi la prima fase

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Termina con il quartoconsecutivo ladiCup per la Pallacanestro. Aarriva la vittoria netta con il punteggio di 81-94 sul TSU, con la squadra allenata da Tom Bialaszewski che conquista la secondadella nuova competizionea. Dopo un primo quarto di sostanziale equilibrio, l’allungo della formazione ospite arriva a cavallo dei due quarti centrali, chiusi con un parziale di 53 a 35. Poi in controllo lafinale del match con Olivier Hanlan ancora una volta miglior realizzatore di serata con i suoi 22 punti, conditi anche da 7 rimbalzi e 8 assist. In doppia cifra anche Brown, Shahid e Moretti, mentre Willie Cauley-Stein si è fatto come al solito sentire in area ...

L'Italia peraltro rischia di finire in un girone di ferro: nel rankingè scivolata in 13esima posizione (pesano i ko. nelle gare per i piazzamenti al mondiale contro Lettonia e Slovenia ), e ...

La Reyer Venezia è in Lettonia per disputare alla Riga Arena la sfida valida come 8^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2023/2024 di basket contro la ...

La Reyer Venezia è in Lettonia per disputare alla Riga Arena la sfida valida come 8^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2023/2024 di basket contro la ...