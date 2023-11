Basket femminile | netta sconfitta per Virtus Bologna in Eurolega contro l’USK Praga Terzo ko consecutivo per le bianconere nel girone B

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Lanon riesce a rialzare la testa nella Euroleague Women e vienein casa per mano dello ZVVZ USKper 69-90 nella sesta giornata della regular season 2023-2024 per ilB. Match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena finale, con le avversarie in assolutollo e le padrone di casa incapaci di mettere il naso avanti. Ora il bilancio delleè di tre vittorie ed altrettante battute d’arresto, dopo un buon avvio stagionale in Europa. Per le ragazze di coach Vincent 24 punti di una mai doma Ivana Dojkic e 15 di Cecilia Zandalasini. Doppia cifra anche per Francesca Pasa (14 punti), mentre tra le fila delle ceche 19 punti di Ezi Magbegor e 16 di Nyara Sabally. Partenza fulminante delle ospiti con un break ...