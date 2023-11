Baroni McDonald’s Italia | “Nostro impatto sul sistema Italia vale 1 | 9 miliardi”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – "L’di McDonald's sulpaese in termini di valore condiviso, è stato nel 2022 di ben 1,9di euro, pari allo 0,1% del prodotto interno lordono ed è un valore assolutamente in crescita del 35% rispetto al pre pandemia al 2019 . Inoltre, sempre nel 2022 il totale degli impiegati di McDonald's inammontava a ben 32.000 persone. Anche questo è in forte crescita e non solo, abbiamo piani di occupare altre 12.000 persone entro il 2025. Per McDonald's investire sulla filiera agroalimentarena è un'iniziativa strategica perché punta appunto a supportare ilpaese, visto che le filiere agroalimentari sono un settore importantissimo delpaese, ...