Bar Stella su Rai2 | cast | orari | scheda programma

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Barè untelevisivo italiano a metà tra varietà e talk-show, condotto da Stefano De Martino e giunto nel 2023 alla quarta edizione. Va in onda in seconda serata su Rai 2 ogni mercoledì dalle 23,20 alle 0,30 circa dall’autunno 2023.BarStefano De Martino Herbert Ballerina Massimo Bagnato Marta Filippi Giovanni Esposito La scaletta Il nome delè un omaggio al bar di famiglia fondato dal bisnonno di De Martino a Torre Annunziata. Ogni puntata delè caratterizzata da un mix di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi, canzoni e ospiti. Il conduttore, insieme ai suoi ospiti, racconta storie, aneddoti e ricordi legati al mondo del bar e alla vita quotidiana. Sul palco della Disperata erotica band, possono salire personaggi come ...

Grande successo per gli eventi collaterali e per le iniziative per le ATP Finals

... Marco Cassetta, Isidarum, Massimiliano Pedone, Davide D'Urso, Daisy Osakue,Menna, Luca ... che oltre ai 3500 calici serviti tra le degustazioni e l'opendi Torino DOC, ha proposto oltre 400 ...

Bar Stella, lo show di Rai 2 con Stefano De Martino: gli ospiti del 14 e 15 novembre La Gazzetta dello Sport

Doppio appuntamento con "Bar Stella" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Piermacchiè: "A Napoli si tutela poco la tradizione. Mazzarri Sento parlare i tifosi"

Piermacchiè, artista napoletano protagonista con suoi spettacoli in strada e ospite di diversi programmi tv, tra cui Bar Stella sui canali Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania nel ...

Aics Lucca, in Terza Serie primo ko di stagione per il Fidelitas B-Bar

Gatti Randagi e Valdottavo Amatori comandano in Prima e Seconda. Grande equilibrio in Quarta Aics Lucca, in Prima Serie non si ferma la marcia dei Gatti Randagi: i barghigiani vincono da corsari per 2 ...