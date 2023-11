Bancarotta fraudolenta | maxi sequestro da 4 | 2 milioni a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBeni per 4,2di euro sono stati sequestrati dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza dia una coppia di coniugi e alla loro figlia a cui la Procura contesta il reato diin concorso per la Megasolare SA Srl, società napoletana esercente l’attività di produzione di energia elettrica. Secondo quanto emerso dalle indagini dei finanzieri, tra il 2017 e il 2022 sono stati dirottati i beni della società, ormai destinata al fallimento, anche attraverso l’assunzione della moglie e della figlia del titolare per la manutenzione degli impianti elettrici sebbene non avessero alcuna formazione tecnica. Alle due donne sarebbe stato corrisposto, rispettivamente, uno stipendio lordo mensile di 12,3 mila euro e 5,7mila euro, anche con bonus ...