Ballo romantico tra Mirko e Perla al GF | ecco cosa lui le sussurra all’orecchio

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ieri sera, i concorrenti del Grande Fratello si sono lasciati andare a dei giochi divertenti, tra cui quello della bottiglia. A pagare pegno sono stati ancheBrunetti eVatiero. Ad un certo punto, però, la situazione tra loro ha preso una piega decisamente romantica. Vediamo nel dettaglio quello che è accaduto. Gioco piccante traal GF: lui le fa una confessioneTrasi sta verificando un avvicinamento sempre più importante nella casa del Grande Fratello. Ieri sera i concorrenti si sono lasciati andare ad un momento goliardico, sta di fatto che si sono cimentati in vari giochi. Nel momento in cui i due ex fidanzati hanno dovuto pagare pegno, lei ha dovuto mettere lo smalto sui piedi di lui, mentre il ragazzo le ha ...