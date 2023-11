Ballando Segreto | spunta il video della furiosa lite tra Mammucari e Caprarica

Leggi su biccy

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Durante la quarta puntata dicon le Stelle Teoe Antoniohanno litigato in diretta. Davide Maggio ha svelato che dietro le quinte ci sarebbe stata una rissa sfiorata, situazione ridimensionata però nella versione data da Milly Carlucci. Adesso però sappiamo la verità, grazie al nuovo episodio disu Raiplay. Nella clip pubblicata sul portaleRai effettivamente si vedono i due concorrenti inferociti che se ne dicono di tutti i colori e alla fine l’intervento di Paola Perego, che si è messa in mezzo e a cercato di calmare Teo., l’attacco di Antonio: “Comico di terz’ordine”. “Tu devi proprio imparare a non esagerare, eh! Perché se tu ...