Axl Rose denunciato per aggressione sessuale da una ex modella | «Mi ha trascinato e legato | come un uomo delle caverne»

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Axl, il frontman della rock band Guns N’s, è stato portato in tribunale a New York da una exdella rivista Penthouse. Sheila Kennedy, questo il nome della donna, accusadi averla trascinata «un» e di averla stuprata. L’episodioda Kennedy – e svelato dalla rivista Rolling Stone – risalirebbe al 1989. Stando alla causa presentata dalla donna alla corte suprema di New York, la violenzasarebbe avvenuta in una camera d’albergo, quando lei aveva 26 anni e lui 27. Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe iniziato in un night club:l’ha invitata a salire nella sua stanza insieme ad altre persone per una festa a base di alcol e cocaina. ...

Interessi 'ndrangheta all'estero, chiesto il giudizio per 25

(ANSA) - CATANZARO, 22 NOV - La Dda di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di 25 persone nell'ambito del procedimento denominato "Rinascita 3 - Assocompari" che verte sugli illeciti perpetrati ...