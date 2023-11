Auto espolde al checkpoint Usa-Canada | “Possibile atto di terrorismo”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Un incidente drammatico ha colpito il Rainbow Bridge, l’importante valico tra Stati Uniti evicino alle Cascate del Niagara. Come riportato dai media internazionali, un’esplosione ha coinvolto un veicolo al, causando la morte dei due occupanti. L’episodio è stato subito catalogato come un potenzialeterroristico, portando l’Fbi ad avviare delle indagini. L’esplosione ha causato il blocco del ponte, una delle principali vie di comunicazione tra i due paesi. L’Fbi, come riportato dalla Fox News, ha immediatamente avviato un’indagine per tentato attacco terroristico. Questo ha portato alla chiusura di tutti e quattro i ponti che collegano i due paesi nel trdel fiume Niagara, per “eccesso di cautela”, come spiegato da Ron Rienas, direttore generale della Buffalo and Fort Erie Public Bridge ...