Attentato con autobomba sul ponte al confine tra Usa e Canada | video

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Un veicolo è esploso sul Rainbow Bridge, unche attraversa la gola del fiume Niagara sultra Stati Uniti e, un luogo iconico e sempre affollato di turisti. Le due persone a bordo del veicolo sono morte. Un agente di frontiera e un passante sono rimasti feriti in modo non grave. Fox News parla di, così come l'emittente Nbc parla di «possibile attacco terroristico». «Ovviamente si tratta di una situazione molto grave», ha detto il premier canadese Justin Trudeau, senza fornire ulteriori dettagli.