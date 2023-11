Attentato al confine Canada-Stati Uniti | veicolo esplode a un checkpoint

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 novembre 2023)alL’Fbi sta indagando sull’esplosione di unal valico di frontiera del Rainbow Bridge tra glie ilin quello che Fox News, citando proprie fonti, definisce un tentato attacco terroristico. All’interno delc’erano degli esplosivi e due persone che sono morte, mentre un agente di frontiera è rimasto ferito. We just had an attempted terrorist attack on US soil. This comes just a few days after FBI director Wray confirmed that “the border crisis poses major homeland security threat.” We have no idea who’s in our country. Rainbow Bridge. Terrifying.pic.twitter.com/9Vh0qIcnAY — Erin Elizabeth Health Nut News (@unhealthytruth) November 22, 2023 Il ...