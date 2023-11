Attacco terroristico in USA | il bilancio è drammatico

Leggi su notizie

(Di mercoledì 22 novembre 2023) C’è stata una forte esplosione al valico della frontiera, nella zona delle cascate del Niagara. I media parlano di una macchina con tanto esplosivo a bordo L'”esplosione del veicolo” al Rainbow Bridge alle Cascate del Niagara, tra il confine tra Stati Uniti e Canada, è stato un “tentato” con “molti esplosivi nel veicolo in quel momento“. A sostenerlo con forza è Fox News che cita fonti del governo canadese e americano. A confermarlo ora c’è anche l’Fbi che sta indagando sull’esplosione di un veicolo al valico di frontiera del Rainbow Bridge tra gli Stati Uniti e il Canada. La zona del confine dove tra Usa e Canada c’è stata una forte esplosione (Twitter Notizie.com)Tutti e quattro i valichi di frontiera internazionali tra gli Stati Uniti e il Canada nella parte occidentale di New York sono in questo momento chiusi. A quanto pare, ...