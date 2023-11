Atletico San Luis-Club Leon venerdì 24 novembre 2023 ore 02 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’San, settimo classificato nonostante il solo punto fatto nelle ultime cinque uscite, ospita unche invece viene da una vittoria decisiva per la qualificazione a questi Play-in ed ha avuto un rendimento un po’ più lineare. Il match giocato nel mese di agosto in questo stadio è stato vinto per 3-0 InfoBetting: Scommesse Sportive e