Atalanta – Napoli | tegola Osimhen | Meret infortunio serio

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Victor, secondo quanto riferito da Il Mattino, ha continuato ad allenarsi in modo separato anche ieri, e quindi il tempo non gioca a suo favore. Come evidenziato nelle settimane precedenti, se tutto procederà bene, potrebbe essere preso in considerazione per la convocazione. Tuttavia, al momento, sembra più probabile che faccia ritorno in panchina a L'articolo