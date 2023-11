Atalanta | le confessioni di Gasperini | dalle panchine di Nazionale e Juve al retroscena su Ilicic

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Gian Pierocontinua a confermarsi un punto di riferimento dell’ed è concentrato in vista della ripresa del campionato. Il club nerazzurro è una grande realtà in Italia e in Europa e le prospettive per il futuro sono sempre più interessanti. Il tecnico dell’, intervistato da Radio Serie A, ha svelato alcuni. Il primo riguarda il mancato passaggio allaitaliana: “c’è stato un momento in cui ero stato contattato da Marcello Lippi, ma poi fu scelto Ventura. Io mi sento più pronto per una squadra di club, anche se allanon diresti mai di no”. Poi la rivelazioni sullantus: “anni fa, quando ero ancora al Genoa, c’è stato un momento in cui sono stato vicino alla panchina bianconera. Erano altri dirigenti, non ho ...