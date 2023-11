Atalanta | Agostinelli incorona Gasperini | “Il miglior allenatore in circolazione”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 novembre 2023) In un’intervista rilasciata al Corriere di Bergamo, Andreaha speso parole al miele per Gian Piero, definendolo “ilin“. L’ex centrocampista ha poi aggiunto: “L’è diventata una grandissima realtà. Ora non è più una provinciale di lusso, ma una vera big“. Sul prossimo impegno contro il Napoli: “La Dea affronterà una squadra che ha nuovi stimoli visto il cambio in panchina e i rapporti non idilliaci tra la squadra e Garcia. Quest’anno però lo scudetto non è abbordabile, quindi si sbagliano se pensato di ripetere l’anno scorso“. SportFace.