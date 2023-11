(Di mercoledì 22 novembre 2023) di Irene Perli'attuale contesto globale, l'immigrazione rappresenta un tema che richiama l'attenzione di governi, comunità e individui in tutto il mondo. Mentre le persone cercano nuove ...

Associazione ABC Social Inclusion: un faro di speranza nell'aretino

Tra le organizzazioni che operano nel settore vi è l'Social Inclusion di Arezzo. Per far capire ai lettori come opera l'abbiamo intervistato il Presidente Tito ...

Associazione ABC Social Inclusion: un faro di speranza nell’aretino Culture

Arriva a Bologna il Festival del Confine: tra punti di vista, culture e ... Radio Città Fujiko

Associazione ABC Social Inclusion: un faro di speranza nell’aretino

Tra le organizzazioni che operano nel settore vi è l’ Associazione ABC Social Inclusion di Arezzo. Per far capire ai lettori come opera l’ associazione abbiamo intervistato il Presidente Tito ...

Aied chiede educazione sessuale-affettiva nelle scuole italiane

La proposta è stata lanciata durante il convegno per i 70 anni dell'Aied-Associazione Italiana per l'Educazione Demografica che "ha reso legale la contraccezione in Italia e co-promosso la conquista ...