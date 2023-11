Assassin | la recensione | l' ultimo film di Bruce Willis

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ladidove un rivoluzionario microchip permette agli agenti di un'organizzazione segreta di trasferirsi nel corpo di altri individui, con conseguenze potenzialmente irreparabili. Su Sky e NOW. Valmora è a capo di un'operazione militare segreta che ha sviluppato un futuristico microchip, la cui tecnologia è in grado di permettere agli agenti di trasferirsi momentaneamente nel corpo di altre persone per completare pericolose missioni sotto copertura. Dopo che uno di loro, Sebastian, è rimasto ucciso in azione, la moglie Alexa decide di prenderne il posto per consegnare il suoo alla giustizia. Come vi raccontiamo nelladi, la donna si trova alle prese con un incarico assai più complicato del previsto, nel quale in più occasioni ...