Ascolti tv Circeo e Belli Ciao chi ha vinto ieri sera? Dati auditel e share di martedì 21 2023

ASCOLTI TV 14 NOVEMBRE 2023 : 3.5 MLN PER AMORE+IVA (19 - 2%) - IL CAPOLAVORO DI SINNER PORTA IN ALTO RAI2 (14 - 6%) E SKY (4 - 5%) - DEBUTTO TIEPIDO PER CIRCEO (13 - 9%) - FLORIS (6 - 3%) - LIORNI VS SCOTTI