Arrivano i Mercatini e le vere renne di Babbo Natale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Lea Santo Stefano del Sole per trainare la slitta di. Nell’ambito delle iniziative natalizie con idinei giorni clou che portano al 25 dicembre, anche cibo da strada, non solo tradizionale ma quello che sta spopolando in tutta Italia.. American Street Food ma con prodotti tipicamente Italiani. E poi il 22 dicembre in Piazza del Sole, ecco lee RUDHOLF e COMETA. La storia narra le vicende di Rudolph, una giovane renna del Polo nord che, diversamente dagli altri animali della sua specie, possedeva un insolito naso rosso e luminoso; a causa di questa sua strana caratteristica, il piccolo Rudolph era deriso ed emarginato dalle altre. Una sera di una Vigilia di ...