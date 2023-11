Arriva l' avatar a Montecitorio | la provocazione del deputato anti-fake news

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) AGI - Undichiarante sugli scranni di. Laè di Paolo Emilio Russo,di FI, ex portavoce di Silvio Berlusconi. E l'obiettivo è molto chiaro e attuale: sensibilizzare sui rischi che l'intelligenza artificiale può portare in tema di correttezza dell'informazione. Russo ha, infatti, modificato una immagine che lo ritrae in Aula alla Camera usando uno dei più diffusi programmi di intelligenza artificiale. E, con efficacia, ha fatto recitare al suo '' il messaggio da veicolare. "Questo potrei sembrare io. Invece, no, questo è il mio. L'ho realizzato con un banale programma di intelligenza artificiale in pochi minuti. Lo utilizzerò di tanto in tanto per legge i miei comunicati", scandisce il 'finto' Russo, ritratto sui banchi di FI alla ...