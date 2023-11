(Di mercoledì 22 novembre 2023)di: 500 mq diin un’. Carabinieri denunciano il titolare I carabinieri della stazione didi, insieme a personale dell’ASL Napoli 2 Nord, hanno denunciato il titolare di un’che si occupa di macchine specializzate nel movimento terra. Durante un controllo ambientale, i militari hanno rilevato che nel piazzale della ditta era stata creata una piccola discarica abusiva. 500 metri quadri di, raccolti senza alcun criterio: pezzi di motori in disuso, recipienti di plastica e metallo, barattoli di vernici e solventi e altro. L’area è stata sequestrata, denunciato l’imprenditore. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici ...

Ruba in un cantiere ad Arpino di Casoria

Rifiuti smaltiti illecitamente in un'azienda, denunciato il titolare

. Cinquecento mq di rifiuti smaltiti illecitamente in un'azienda. Carabinieri denunciano il titolare I carabinieri della stazione didi, insieme a personale dell'Asl Napoli 2 Nord, hanno denunciato il titolare di un'azienda che si occupa di macchine specializzate nel movimento terra. Durante un controllo ambientale, ...

Arpino di Casoria: rifiuti smaltiti illecitamente in un azienda Punto! Il web magazine

Rifiuti smaltiti illecitamente in un'azienda, denunciato il titolare Virgilio

Aversa, il panettone di Alice della cake designer Maria Anna Brunaccini sul podio al “Gustus”

Aversa (Caserta) – Con “Alice e il panettone delle meraviglie” la cake designer Maria Anna Brunaccini di Aversa, titolare di “Only Cakes”, conquista la ...

Libri, a Sant’Arpino Ivana Ferriol e Rudy Pesenti per il tour letterario “Una Pioggia di Stelle”

Appuntamento da non perdere sabato 25 novembre a Sant'Arpino, in provincia di Caserta, per incontrare due scrittori di talento: Ivana Ferriol, autrice di ...