Ardea | incendio alle Salzare | la posizione del Comune

(Di mercoledì 22 novembre 2023), 22 novembre 2023 – Da circa cinque giorni, purtroppo, l’area dei 706 ettari delle, ad, è interessata da undi rifiuti e sterpaglie (leggi qui) divampato in via dei Monti di Cesavero. Il rogo sta creando non pochi problemi e preoccupazionifamiglie residenti in zona e a Tor San Lorenzo, in quanto i fumi generati dall’stesso stanno invadendo strade e piazze (leggi qui). Per questo motivo, il sindaco Maurizio Cremonini e l’assessore all’Ambiente Lucia Anna Estero stanno lavorando per programmare, a stretto giro, un tavolo tecnico interforze fra il(e in particolar modo l’Assessorato all’Ambiente), le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco, la Asl Roma 6, l’Arpa Lazio e la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana, al ...