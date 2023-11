Ardea | il maxi rogo alla Salzare che va avanti da giorni | Comune chiede tavolo Istituzionale

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tor San Lorenzo nella morsa dei fumi tossici sprigionati dalincendio scoppiatofa nell’area delle. I timori riguardano le possibili conseguenze ambientali, a partire chiaramente dall’aria ma fino ad arrivare alle falde acquifere. Ildiora unper fronteggiare l’emergenza. Da circa quattro, cinque con oggi, l’area dei 706 ettari delle, ad, è interessata da un incendio di un grosso quantitativo di rifiuti – davvero di ogni genere – e sterpaglie divampato nell’area di via Monte Cesauro. Ilsta creando non pochi problemi e preoccupazioni alle famiglie residenti in zona e a Tor San Lorenzo, considerando ...

