Arbitri Serie A | Juve-Inter a Guida Le scelte per Milan-Fiorentina e Atalanta-Napoli

Serie A calcio - chi sono gli arbitri della decima giornata (27-30 ottobre) : Orsato per Napoli-Milan - Inter-Roma a Maresca

Gatti come Chiellini - immunità Juve? Bufera sugli arbitri in Serie A

Serie A - scelti gli arbitri per l’undicesima giornata : Salernitana-Napoli a Rapuano

Serie A calcio - chi sono gli arbitri dell’undicesima giornata (3-6 novembre) : Chiffi per Fiorentina-Juve - Atalanta-Inter a Sozza

La Meta Catania vince contro Ciampino e si gode l'alta classifica

Un'occasione per allungare lautile e consolidare personalità e autostima di un roster che ... Timm (M) para un tiro libero a Joao Salla (C): Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme), ...

Serie A, arbitri 13esima giornata: per Juventus-Inter designato Guida, al VAR ci sarà Irrati Fcinternews.it

Contatto Cristante-Mudryk, la moviola di Gazzetta: "Per fortuna il VAR non richiama l'arbitro" TUTTO mercato WEB

Calcio a 5, esordio in serie A2 per l’arbitro Cattaneo

L’arbitro civitavecchiese e vicepresidente della sezione Aia locale ha arbitrato per la prima volta in serie A2 di calcio a 5, in occasione della sfida del girone D, che ha visto impegnati, sabato ...

Calcio: eBay Values Award, al via 2/a edizione dell’iniziativa che celebra valore calciatrici

Torna per il secondo anno l’eBay Values Award, lo speciale riconoscimento assegnato da eBay, marketplace globale e Title Partner della Serie A Femminile, con il supporto di FIGC Federazione Italiana G ...