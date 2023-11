Appostato sotto casa della ex | arrestato dai Carabinieri ad Arpaia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl 112 arriva una chiamata. La voce è quella di una donna che sta segnalando aiche il marito è davanti. Dovrebbe essere una cosa normale, invece no. Non lo è perché chi chiama, con lei i tre figli, ha paura proprio perché il marito è lì davanti, poco distante dall’abitazione. L’allontanamento dallain cui vivono la moglie e i figli non è stata quindi sufficiente come misura cautelare e così è scattato l’arresto in flagranza del 42enne da parte dei militariCompagniadi Montesarchio, in attesaconvalida davanti al Giudice. Sapeva di avere sulle spalle una denuncia per maltrattamenti in famiglia e un procedimento che a breve lo porterà in Tribunale, ma il 42enne non si è voluto arrendere così, dopo che alcuni mesi ...